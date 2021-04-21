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Среда, 21.04.2021
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"Позорище такой власти": новое обращение Путина вызвало гнев в сети

"Позорище такой власти": новое обращение Путина вызвало гнев в сети
14:28 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Во время обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин разозлил и разгневал своими тезисами про то, что Россия борется коронавирусом успешнее, чем другие развитые страны и похвастался ценами в России.

Своим мнением на этот счет, пользователи делятся под видео с выступления Путина, опубликованного в YouTube.

"Была программа 2020, результат ноль. Теперь 2030, нужно еще немного потерпеть мои родные", "Такого количества ворья в одном месте собралось не хватает только метеорита для счастья", "20 лет сказочных обещаний", "Позорище такой власти", - пишут в сети.

Выступление Путина 21 апреля

Выступление Путина 21 апреля

Выступление Путина 21 апреля

Выступление Путина 21 апреля

Выступление Путина 21 апреля

Выступление Путина 21 апреля

Выступление Путина 21 апреля

Как сообщал "Телеграф", ранее в ходе своего послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что Россия создала "три надежные вакцины от коронавируса"

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 690

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Россия, Владимир Путин, обращение к собранию.
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