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Среда, 21.04.2021
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Обращение Путина породило шквал смеха: "Бабам - цветы, детям - мороженое, всем кузькину мать"

Обращение Путина породило шквал смеха: "Бабам - цветы, детям - мороженое, всем кузькину мать"
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Помимо гнева и разочарования своими заявлениями во время ежегодного обращения к собранию в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин вызвал также волну шуток, смеха и не скрываемого сарказма.

Ими пользователи делятся в соцсетях.

Большинство пользователи не смогли сдержать эмоций, по поводу обещаний Путина, которые остаются обещаниями уже ни один десяток лет.

 "Бабам - цветы, детям - мороженое, всем покажем кузькину мать». Стислий переказ послання Путіна, від якого чекали оголошення аншлюсу Білорусі, анексії Донбасу і війни Україні. Голова цитата послання - «Вокруг Шер-хана крутятся мелкие Табаки. Подвывают, чтоб задобрить своего суверена. Все как у Киплинга. Киплинг — великий писатель». Війни поки не буде. Але це не точно", - написала в Facebook журналист Татьяна Даниленко.

Также пользователей насмешили обещания Путина об увеличении продолжительности жизни в России и показали, как "похорошеет" Саратов при Путине.

Часть пользователей не смогли обойти посыл российского главы про Украину, из которого осталось понятным лишь то, что "все еще Янукович президент" за что получил в свой адрес шквал эпитетов и снисходительное "дід старий уже, за новинами не встигає".

Янукович

Не меньше эмоций вызвали фото с самого собрания и отсутствие масок у многих присутствующих, несмотря на коронавирус.

Отдельной темой для обсуждения стала молчание Путина по Украинскому вопросу. Большинство пользователей признали, что молчание - это не значит, что Путин прекратит эскалацию и снизит уровень накала вокруг Украины, которые он создал в последний месяц. Но то, что Путин не вспомнил обоевиках группировок "ДНР" и "ЛНР" стало явным "очередным фиаско кирзачей".

Как сообщал "Телеграф", ранее, выступая перед собранием Путин рассмешил тезисами про цены в России

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 565

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Россия, Владимир Путин, обращение Путина.
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