Обращение Путина породило шквал смеха: "Бабам - цветы, детям - мороженое, всем кузькину мать"

Помимо гнева и разочарования своими заявлениями во время ежегодного обращения к собранию в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин вызвал также волну шуток, смеха и не скрываемого сарказма.

Ими пользователи делятся в соцсетях.

Большинство пользователи не смогли сдержать эмоций, по поводу обещаний Путина, которые остаются обещаниями уже ни один десяток лет.

"Бабам - цветы, детям - мороженое, всем покажем кузькину мать». Стислий переказ послання Путіна, від якого чекали оголошення аншлюсу Білорусі, анексії Донбасу і війни Україні. Голова цитата послання - «Вокруг Шер-хана крутятся мелкие Табаки. Подвывают, чтоб задобрить своего суверена. Все как у Киплинга. Киплинг — великий писатель». Війни поки не буде. Але це не точно", - написала в Facebook журналист Татьяна Даниленко.

Также пользователей насмешили обещания Путина об увеличении продолжительности жизни в России и показали, как "похорошеет" Саратов при Путине.

Послание Путина транслировали на фасадах домов pic.twitter.com/tItnRrLzXD — Мысли Перзидента (@VVP2_0) April 21, 2021

Часть пользователей не смогли обойти посыл российского главы про Украину, из которого осталось понятным лишь то, что "все еще Янукович президент" за что получил в свой адрес шквал эпитетов и снисходительное "дід старий уже, за новинами не встигає".

Не меньше эмоций вызвали фото с самого собрания и отсутствие масок у многих присутствующих, несмотря на коронавирус.

Власти не согласовали сегодняшние митинги из-за опасности распространения коронавируса.



Тем временем на послании Путина Федеральному собранию: pic.twitter.com/KdLCI7o3cL — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) April 21, 2021

Отдельной темой для обсуждения стала молчание Путина по Украинскому вопросу. Большинство пользователей признали, что молчание - это не значит, что Путин прекратит эскалацию и снизит уровень накала вокруг Украины, которые он создал в последний месяц. Но то, что Путин не вспомнил обоевиках группировок "ДНР" и "ЛНР" стало явным "очередным фиаско кирзачей".

Но разумеется, это не значит никакого прекращения эскалации конфликта. Просто Москва, как и раньше, будет воевать чужими руками и пакостить исподтишка. А боевики ЛДНР, как и прежде, будут просто дешевым расходным материалом, который не жалко. — Денис Казанський (@den_kazansky) April 21, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее, выступая перед собранием Путин рассмешил тезисами про цены в России.