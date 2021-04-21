"Дело идет очень тяжело": у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс

Сегодня, 21 апреля, во время интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия продолжит направлять вереницы грузовиков на Донбасс.

Как сообщают российские СМИ, речь идет якобы о гуманитарной помощи для "героических людей, героических и несчастных одновременно".

Песков говорит о том, что жители Донбасса якобы "отвергнуты своей родиной", поэтому Россия "продолжит помогать".

"Вереница грузовиков с гуманитарной помощью, другие виды поддержки, разумеется, это все имеет место и будет продолжаться", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина не забыл упомянуть фейк, что Донбасс якобы обстреливают ВСУ, а Россия хочет лишь помочь в урегулировании конфликта в рамках ТКГ.

"Дело идет очень тяжело", - резюмировал Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию не поднял тему эскалации военного конфликта на Донбассе, что может говорить о том, что он осознает свой проигрыш.