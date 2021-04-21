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Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает

Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Известия

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании к Федеральному собранию не поднял тему эскалации военного конфликта на Донбассе, что может говорить о том, что он осознает свой проигрыш.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Что касается Украины, то мне кажется, что Путин понимает, что он проиграл. Он играл мускулатурой, демонстративно, чтобы все видели, говорил, какой ужас-ужас-ужас. А нападать сейчас он не может, потому что к этому готовы и международная солидарность и, я думаю, украинская армия", - сказал он.

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Политолог отметил, что полномасштабная военная агрессия против Украины не станет " маленькой победоносной войной", поэтому Путин на нее не пойдет.

"Соответственно, ему надо как-то отступить. Лучше всего это сделать или под шум победных барабанов, что трудно организовать, или потихоньку", — сказал Орешкин.

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По словам российского политолога, Путину теперь важно "не потерять лицо", и ему уже начал в этом помогать лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Путину важно сохранить имидж победителя хотя бы на внутреннем рынке. Уже Жириновский озвучил эту логику: Украина проиграла, Путин одержал самую главную за 76 лет победу. Он бросил спасительный круг для господина Путина, чтобы тот потихоньку отплыл от рубежей Украины, не теряя лица", — выразил мнение Орешкин.

В контексте отсутствия вообще какого-либо упоминания Украины и Донбасса в своем послании Федеральному собранию, политолог выразил мнение, что "украинская сторона может перевести дыхание".

Ранее в среду глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, фактически, прямо заявил о необходимости войны с Украиной.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 980

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Украина, Донбасс, Владимир Путин, Молчание, Послание, Дмитрий Орешкин.
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