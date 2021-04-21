Значит война? В Госдуме РФ сделали важное заявление

Кремль опять угрожает Украине войной. На этот раз мысли Путина озвучил глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Об этом Зюганов заявил интервью Telegram-каналу Радиоточка НСН.

"Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства", — заявил политик.

То есть, фактически, глава коммунистической партии прямо заявил о необходимости полномасштабной войны с Украиной.

Также лидер российских коммунистов озвучил информацию о внеочередных сборах Совета Федераций 23 апреля. Кстати, на сайте КПРФ в 2014 вывешивали инструкцию для своих сторонников в Украине для совершения диверсий.

Напомним, Владимир Путин высказывал свои мысли о причинах наращивания российских войск возле границы с Украиной

За последний месяц Россия перебросила десятки тысяч военных и огромное количество техники к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма. Ряд экспертов предупреждает, что Кремль может готовиться к вторжению в Украину.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения 21 апреля нашел объяснение таким военным маневрам, повторяя выдумки своих пропагандистов о планах Запада ударить по России.