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Песков ответил насчет предложения Зеленского о встрече с Путиным
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф РИА Новости

Президент России Владимир Путин знает о предложении украинского президента Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в среду, 21 апреля, в интервью "Комсомольской правде".

"Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено", - сказал он.

Также Песков добавил, что для такой встречи должны быть определенные предпосылки.

Как сообщалось, Зеленский записал и опубликовал во вторник, 20 апреля, вечером на своей странице в соцсети Facebook видеообращение, в котором среди прочего предложил Путину провести встречу в любой точке украинского Донбасса.

Различные российские политики уже отреагировали на это обращение. Так российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Зеленский играет пустыми словами.

Замглавы Совета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такое предложение не несет никакого смысла, поскольку это заявление хорошего актера.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,044

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Владимир Путин, Встреча, Дмитрий Песков, Предложение, Владимир Зеленский.
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