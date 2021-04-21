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В Совфеде России назвали Зеленского "хорошим актером" после предложения Путину
11:15 Сегодня Телеграф

Обращение украинского президента Владимира Зеленского к главе Кремля с призывом встречи на Донбассе не несет никакого смысла, поскольку это заявление хорошего актера.

Такое мнение в комментарии ТАСС озвучил замглавы Совета по международным делам Владимир Джабаров.

С его слов, это обращение, — слова "хорошего актера", поскольку смысловой нагрузки в них нет. И зачем президенту РФ встречаться с Зеленским на Донбассе, если он его не контролирует.

Он уверен, что Донбасс нельзя назвать украинским, только с натяжкой, поскольку непризнанные "ДНР" и "ЛНР" не приемлют украинскую власть. И встречаться Зеленский должен с их представителями, поскольку РФ не является якобы стороной конфликта.

Сенатор отметил, что Зеленский так захотел показать себя и якобы "перехватить инициативу" Путина.

Напомним, что ранее в РФ ответили на видеообращение Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров.
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