В Совфеде России назвали Зеленского "хорошим актером" после предложения Путину

Обращение украинского президента Владимира Зеленского к главе Кремля с призывом встречи на Донбассе не несет никакого смысла, поскольку это заявление хорошего актера.

Такое мнение в комментарии ТАСС озвучил замглавы Совета по международным делам Владимир Джабаров.

С его слов, это обращение, — слова "хорошего актера", поскольку смысловой нагрузки в них нет. И зачем президенту РФ встречаться с Зеленским на Донбассе, если он его не контролирует.

Он уверен, что Донбасс нельзя назвать украинским, только с натяжкой, поскольку непризнанные "ДНР" и "ЛНР" не приемлют украинскую власть. И встречаться Зеленский должен с их представителями, поскольку РФ не является якобы стороной конфликта.

Сенатор отметил, что Зеленский так захотел показать себя и якобы "перехватить инициативу" Путина.

Напомним, что ранее в РФ ответили на видеообращение Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину.