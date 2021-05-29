Большой вызов: Данилов оценил угрозу для Украины от вхождения путинских войск в Беларусь

В случае, если РФ введет свои войска в Беларусь для Украины это станет вызовом, особенно с учетом ситуации на востоке страны и в оккупированном Крыму.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 мая озвучил глава СНБО Алексей Данилов.

Он также анонсировал встречу глав органов по госбезопасности Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, во время которой будут рассмотрены угрозы РФ с территории Беларуси.

По словам главы СНБО, РФ выгодна та ситуация, которая происходит вокруг Беларуси, но для Украины это очень большой вызов.

Он подчеркнул, что в случае захода войск РФ в Беларусь, это добавит в распоряжение России еще 1084 км границы. В свою очередь для Украины это вызов, учитывая ситуацию в Крыму и на Донбассе.

Напомним, что 23 мая пролетая над Беларусью был принудительно посажен самолет Ryanair. После чего был задержан экс-главред ТГ-канала "NEXTA" Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, находившиеся на борту. Данный инцидент вызвал резкую реакцию мирового сообщества, поскольку появилась информация о том, что самолет посадили принудительно.