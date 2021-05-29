Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
На должность главы САП претендует ставленник Ермака - источник
Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: подробные инструкции

Большой вызов: Данилов оценил угрозу для Украины от вхождения путинских войск в Беларусь

Большой вызов: Данилов оценил угрозу для Украины от вхождения путинских войск в Беларусь
09:32 Сегодня Телеграф

В случае, если РФ введет свои войска в Беларусь для Украины это станет вызовом, особенно с учетом ситуации на востоке страны и в оккупированном Крыму.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 мая озвучил глава СНБО Алексей Данилов.

Он также анонсировал встречу глав органов по госбезопасности Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, во время которой будут рассмотрены угрозы РФ с территории Беларуси.

По словам главы СНБО, РФ выгодна та ситуация, которая происходит вокруг Беларуси, но для Украины это очень большой вызов.

Он подчеркнул, что в случае захода войск РФ в Беларусь, это добавит в распоряжение России еще 1084 км границы. В свою очередь для Украины это вызов, учитывая ситуацию в Крыму и на Донбассе.

Напомним, что 23 мая пролетая над Беларусью был принудительно посажен самолет Ryanair. После чего был задержан экс-главред ТГ-канала "NEXTA" Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, находившиеся на борту. Данный инцидент вызвал резкую реакцию мирового сообщества, поскольку появилась информация о том, что самолет посадили принудительно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,031

Все по теме:

Украина, Россия, Беларусь, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
02 "Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)
03 Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
04 "Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
05 "Ему финансов не хватит на нее": поклонники шоу "Холостяк" не верят в отношения Михаила Заливако и Анны Богдан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутат партии Зеленского объявил о краже, но в истории всплыла любопытная деталь о квартире, где он живет
Депутат партии Зеленского объявил о краже, но в истории всплыла любопытная деталь о квартире, где он живет
Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг
Магия и феерия: видео грозы в Киеве вызвало восторг
&quot;Пошла отсюда&quot;: агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку
"Пошла отсюда": агрессивная бабушка ворвалась в прямой эфир росТВ и напала на журналистку
Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь