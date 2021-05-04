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Кремль преследует одну цель: генерал рассказал, чего от России ждать в мае и как стоит действовать Украине

Кремль преследует одну цель: генерал рассказал, чего от России ждать в мае и как стоит действовать Украине
11:16 Сегодня Телеграф Радио Свобода

В Украине 30 апреля отмечали свой профессиональный праздник пограничники, в то время как украинских границах – неспокойно. Россия в апреле согнала туда огромные силы. И хоть сейчас российские войска начали отводить от наших кордонов, ситуация всё равно остается напряженной – Россия продолжает накалять ситуацию на Донбассе, а также сорвала шансы на установление режима "тишины" на время Пасхальных праздников.

О майских и долгосрочных угрозах для Донбасса и не только "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Имея дело с террористическими ОРДЛО, которые являются марионетками Кремля, имея в соседях страну с имперскими замашками и невменяемым руководством, можно прогнозировать лишь одно – РФ и далее будет проявлять агрессию. Не только против Украины, а вообще против всех соседей. Цель путинской России – подчинить себе максимальное количество государств и стать имперским центром, который будет всем диктовать свои условия", – подчеркивает генерал.

По его мнению, проваливая переговоры в ТКГ, включая договоренности о так называемом пасхальном перемирии, обостряя на донбасском фронте, где за апрель от обстрелов и подрывов погибли и получили ранения более 20 защитников Украины, Кремль преследует одну цель. А именно – давить Украину на согласие на "мир" на Донбассе на российских условиях. Неприемлемых для нас.

"В этом ракурсе следует рассматривать и резкое увеличение российских войск у наших границ и в оккупированном Крыму. Несмотря на заявления министра обороны РФ Шойгу о том, войска возвращаются в места постоянной дислокации, отводят далеко не все. Немалые силы, подтянутые в апреле, остаются в районе Воронежа, в Крыму. Это долгосрочная угроза, с которой мы будем жить, увы, еще длительное время", – уверен Василий Богдан.

Он не исключает, что на восточном фронте даже на Пасху могут быть новые провокации, снайперские атаки. Но не прогнозирует масштабных атак или вторжения войск РФ с других направлений.

"Позиция коллективного Запада по этому поводу достаточно жесткая, – отмечает генерал. – Европарламент в резолюции, обнародованной 29 апреля, четко указал, что при дальнейшей эскалации Россия будет отключена от платежной системы SWIFT, Европа прекратит импорт российской нефти и газа, заморозит все активы и запретит въезд приближенным к Путину олигархам и их семьям. Да, это лишь рекомендация на случай продолжения агрессивного поведения РФ. Но сигнал довольно четкий. И до Кремля он, думаю, дошел. Как и соответствующие сигналы со стороны США".

Василий Богдан отмечает активность украинской дипломатии, позитивные подвижки со стороны МИД и Офиса президента в ракурсе противостояние российской агрессии. Но подчеркивает, что все действия должны быть четко согласованы с нашими стратегическим партнерами.

"Очевидно, что тенденция к дестабилизации ситуации в Украине продолжается, – говорит генерал. – Россия действует всеми методами, включая информационно-психологические операции, дезинформацию, кибератаки. И нам нельзя только отвечать на удары, нужно самим атаковать. Потому оцениваю как позитив действия Офиса президента, СНБО, проведенные против коллаборационистских каналов и политиков. В Кремле, думаю, поняли, что парламентским путем сменить власть в Украине на пророссийскую не удастся. Потому усилили (и продолжат) милитаристское давления, чтобы принудить украинское руководство к действиям, выгодным Кремлю. Чтобы вернуть Украину в орбиту российского влияния. Отвечать на это надо укреплением нашей обороноспособности, а также усилением антироссийской мировой коалиции, координируя действия с нашими стратегическим партнерами, особенно с США, НАТО".

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в интервью генерала Игоря Романенко "Телеграфу".

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что более быстрому завершению войны на Донбассе может способствовать привлечение к переговорам других государств.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

агрессия РФ, Оккупация Крыма, Война на Донбассе, Василий Богдан.
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