Россию сурово накажут в случае наступления на Украину: Европарламент принял важную резолюцию

Депутаты Европарламента подготовили комплекс мер, на случай полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Кремль ожидают суровые санкции.

Об этом говорится в тексте резолюции, принятой Европарламентом в четверг, 29 апреля.

В частности, в случае наступления РФ, ЕС должен будет немедленно отключить Москву от платежной системы SWIFT, прекратить импорт российской нефти и газа. Кроме того, будут заморожены все активы и введен запрет на въезд приближенным к властям олигархам и их семьям.

Кроме того, депутаты потребовали от Москвы покинуть территорию оккупированного Донбасса и Крыма; не препятствовать судоходству и транзиту через Керченский пролив к портам Азовского моря; добросовестно выполнять Минские соглашения и конструктивно работать в нормандском процессе и ТКГ.

ЕС же обязан прекратить строительство газопровода "Северный поток – 2" и атомных электростанций "Росатом".

Еще депутаты ЕС затронули тему наказания для российских чиновников, причастных к военным преступлениям в Украине.

Помимо украинского вопроса, Европарламент вспомнил об Алексее Навальном, разгоне протестов и дипломатических скандалах.

Напомним, США ввели новые санкции против России.