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Нам не нужен "Северный поток-2", - заявил замглавы Еврокомиссии

Нам не нужен "Северный поток-2", - заявил замглавы Еврокомиссии
Обновлено 16:42 Сегодня Телеграф serjmin.com

Европе не нужен газопровод "Северный поток-2", но раз он существует, то должен функционировать в соотвествии с правилами ЕС.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс (нидерл. Frans Timmermans) в интервью немецкой ежедневной газете "Tagesspiegel".

"Нам не нужен "Северный поток-2", - сказал он.

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Он отметил, что официальный Брюссель всегда говорил о ненужности этого газопровода для энергоснабжения ЕС.

"Но "Северный поток-2" действительно существует", - добавил Тиммерманс.

"Тем не менее, Комиссия ЕС должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - подчеркнул вице-президент ЕК.

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Он отметил, что согласно правилам Евросоюза, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.

Проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 306

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Франс Тиммерманс, Газопровод "Северный поток-2".
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