ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному: у Путина уже нагрубили в ответ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 22 апреля, приняла резолюцию с призывом к Российской Федерации освободить из заключения российского оппозиционера Алексея Навального до 7 июня.

Об этом сообщает "Интерфакс", отмечая, что такую резолюцию поддержали 105 голосами "за", 26 проголосовали против и 11 воздержались.

ПАСЕ также призывает российскую сторону до освобождения Навального предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав, включая обследование тем врачом, которого он сам выберет.

В резолюции отмечается, что "здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и что это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание". В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.

Вместе с тем, глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в своем Telegram-канале уже заявил, что Россия не будет выполнять положения ПАСЕ, призывающей освободить Навального, как и другие решения, которые не нравятся властям России.

"ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда", - написал он.

Толстой добавил, что Навальный осужден за мошенничество, "попытки же представить его в качестве политзаключенного и мученика, как представляли в свое время летчицу-наводчицу Савченко и режиссера-террориста Сенцова, буквально вчера с треском провалились во время "гуляний" (протестов сторонников Навального в городах России – ред.)".

"Попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы такие же провальные", - добавил глава российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщалось, 20 февраля в Московском суде признали законным решение суда по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше". При этом, первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный.

О том, что состояние Навального стало ухудшаться после пребывания в колонии, стало известно еще в конце марта. Тогда оппозиционер просил допустить к нему врача, но все его просьбы руководством колонии услышаны не были.

У Навального начались сильные боли в спине, отнималась нога. На фоне этого политик объявил голодовку. Причиной стал именно не допуск к нему медперсонала.

Позже стало известно, что состояние Навального было достаточно неблагополучным еще до голодовки – Навальный до этого успел "скинуть" 8 килограммов.

Позже состояние его ухудшилось еще больше – у него поднялась температура, Навальный начал подозревать у себя туберкулез.