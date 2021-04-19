США пригрозили Путину серьезными последствиями в случае смерти Навального в тюрьме

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает различные варианты наказания России в случае смерти заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в воскресенье, 18 апреля, заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан (Jake Sullivan) в эфире телеканала CNN.

"Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с господином Навальным в их заключении, является их обязанностью, и они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом", - сказал Салливан.

"Что касается конкретных мер, которые мы примем, мы рассматриваем множество различных санкций, которые мы бы наложили, и я не собираюсь публично сообщать об этом в данный момент", - отметил он, добавив, что "мы сообщили, что в случае смерти г-на Навального будут последствия".

В телефонном разговоре с Путиным Байден предложил провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране.

Салливан отказался ответить на вопрос, согласится ли Байден по-прежнему встретиться спрезидентом РФ Владимиром Путиным, если Навальный умрет в тюрьме.

"В настоящее время саммит не запланирован", - сказал он.

"Но я не собираюсь вдаваться в гипотезы о том, когда или произойдет ли саммит", - сказал Салливан.

Как сообщалось, на фоне ухудшения здоровья. российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку и потребовал допустить к нему врача.

17 апреля врач Навального Ярослав Ашихмин предоставил новые сведения о состоянии своего пациента. По его словам, дела обстоят вовсе не благоприятно и Навальный может "умереть в любой момент".