Должен быть в реанимации: врач Навального заявил, что тот может умереть "в любой момент" (документ)

Врач российского оппозиционера Алексея Навального Ярослав Ашихмин предоставил новые сведения о состоянии своего пациента. По его словам, дела обстоят вовсе не благоприятно и Навальный может "умереть в любой момент".

Об этом она написал в соцсети Фейсбук.

"Калий 7,1 ммоль/л (это очень много), рост креатинина более чем на 50 %, мочевая кислота > 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота "забила" канальцы нефронов почек)", - написал он.

Ашихмин отметил, что с такими показаниями пациент должен находиться в реанимации из-за возможности развития аритмии и даже смерти от остановки сердца.

Как сообщалось ранее, адвокат Навального сообщала, что тот испытывает боли в спине и ноге, также у него теряется чувствительность рук.