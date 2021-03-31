Навальный объявил голодовку и выдвинул требование администрации тюрьмы

На фоне ухудшения здоровья. российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен", - написал он.

По словам Навального, он прекратит голодовку только тогда, когда к нему допустят врача.

"Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку", - резюмировал оппозиционер.

Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен. Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку. https://t.co/6dLDBB5vZG — Alexey Navalny (@navalny) March 31, 2021

Как сообщал "Телеграф", ЕС ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.