Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Киев ужесточает карантин с 5 апреля: какие ограничения будут действовать
Киев ужесточает карантин с 5 апреля: какие ограничения будут действовать
Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество
Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество
Надо валить из этой страны: "слуга народа" оскандалилась перепиской в Раде (фото)
Надо валить из этой страны: "слуга народа" оскандалилась перепиской в Раде (фото)
У Кулебы нашли позитив в переговорах Меркель, Макрона и Путина без Зеленского
У Кулебы нашли позитив в переговорах Меркель, Макрона и Путина без Зеленского

Навальный объявил голодовку и выдвинул требование администрации тюрьмы

Навальный объявил голодовку и выдвинул требование администрации тюрьмы
18:13 Сегодня Телеграф

На фоне ухудшения здоровья. российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен", - написал он.

Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный

По словам Навального, он прекратит голодовку только тогда, когда к нему допустят врача.

"Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку", - резюмировал оппозиционер.

Как сообщал "Телеграф", ЕС ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 101

Все по теме:

Голодовка, Алексей Нвальный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
03 Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
04 Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
05 "Ё***ный АД!" Ведущая попала под шквал гнева из-за фото мертвой Гурченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео
Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео
Зеки через &quot;Новую почту&quot; обманули несколько сотен коммерсантов на более чем 1млн грн: раскрыта схема
Зеки через "Новую почту" обманули несколько сотен коммерсантов на более чем 1млн грн: раскрыта схема
Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
Живет с мамой и ездит на машине дочери: что забавного нашли в декларации мэра Одессы Труханова
Живет с мамой и ездит на машине дочери: что забавного нашли в декларации мэра Одессы Труханова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь