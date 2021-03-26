Скачать
Пятница, 26.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Юрий Горбунов: вместо "Скаженого весілля-4" будет новый фильм и сериал
Юрий Горбунов: вместо "Скаженого весілля-4" будет новый фильм и сериал
Украина официально признала Россию военным противником (документ)
Украина официально признала Россию военным противником (документ)
"Сгорел" за сутки: младенец стал самой маленькой жертвой коронавируса в Украине
"Сгорел" за сутки: младенец стал самой маленькой жертвой коронавируса в Украине
Первая пресс-конференция Байдена: почему лидер США не говорил об Украине и лишь слегка затронул тему РФ
Первая пресс-конференция Байдена: почему лидер США не говорил об Украине и лишь слегка затронул тему РФ

"Прошу пустить врача или дать лекарства": Навальный из тюрьмы сообщил о серьезных проблемах со здоровьем

"Прошу пустить врача или дать лекарства": Навальный из тюрьмы сообщил о серьезных проблемах со здоровьем
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Российский оппозиционер Алексей Навальный пожаловался на ухудшение состояния. 

Об этом он написал в Инстаграм. 

"Случилась такая неприятность - сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться", - написал он. 

Он напомнил, что во время судебных заседаний, он практически никогда не садился в "аквариуме", а постоянно ходил. Это, по его словам,  случилось из-за того, что "нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде". 

Навальный отметил, что поначалу не придавал этому значения, но затем ситуация ухудшилась. 

"Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают", - написал он. 

По его словам, сейчас ему уже тяжело подняться с кровати, а в правую ногу пошло осложнение. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

 

Как сообщалось ранее, до этого об ухудшении состояния Навального заявляли его адвокат и Вадим Кобзев и его жена Юлия Навальная.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 125

Все по теме:

Россия, Алексей Навальный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боевики "ДНР" ополчились против крымской "няши" Поклонской из-за ее интервью росСМИ (видео)
02 Украина официально признала Россию военным противником (документ)
03 СБУ передала "пламенный привет" оккупантам в Крыму (видео)
04 Коллапс в Суэцком канале обходится почти в $10 млрд ежедневно: пришлось решиться на крайности
05 Зеленский ввел бессрочные санкции против компаний, расхищавших недра Украины со времен Януковича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одолжили на вечер: у Зеленского объяснили появление разбитых дверей Офиса президента на &quot;1+1&quot;
Одолжили на вечер: у Зеленского объяснили появление разбитых дверей Офиса президента на "1+1"
Слова Макрона о мировой войне из-за вакцин: Кремль отреагировал на скандальное заявление президента Франции
Слова Макрона о мировой войне из-за вакцин: Кремль отреагировал на скандальное заявление президента Франции
Не автократия, а своя демократия: у Путина изобретательно ответили на критику Байдена
Не автократия, а своя демократия: у Путина изобретательно ответили на критику Байдена
Близ Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военных
Близ Шумов на Донбассе погибли четверо украинских военных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь