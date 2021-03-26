"Прошу пустить врача или дать лекарства": Навальный из тюрьмы сообщил о серьезных проблемах со здоровьем

Российский оппозиционер Алексей Навальный пожаловался на ухудшение состояния.

Об этом он написал в Инстаграм.

"Случилась такая неприятность - сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться", - написал он.

Он напомнил, что во время судебных заседаний, он практически никогда не садился в "аквариуме", а постоянно ходил. Это, по его словам, случилось из-за того, что "нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде".

Навальный отметил, что поначалу не придавал этому значения, но затем ситуация ухудшилась.

"Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают", - написал он.

По его словам, сейчас ему уже тяжело подняться с кровати, а в правую ногу пошло осложнение.

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Как сообщалось ранее, до этого об ухудшении состояния Навального заявляли его адвокат и Вадим Кобзев и его жена Юлия Навальная.