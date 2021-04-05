Навальному стало хуже: политик жалуется на температуру и туберкулез

В Инстаграме Алексея Навального появился новый пост, в котором осужденный за мошенничество политик рассказывает об ухудшении своего состояния. По словам российского оппозиционера, у него начался сильный кашель, а температура поднялась до 38,1 градуса.

Навальный говорит, что ему не оказывают медпомощь, и он не знает, чем болен. Ухудшение самочувствия, по словам осужденного, происходит на фоне эпидемии туберкулеза в колонии Покрова.

"Сегодня: уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику", - пишет Навальный.

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Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку, которую он прекратит только тогда, когда к нему пустят врача.