Минус 8 кг еще до голодовки: что известно о состоянии Навального

Перед тем, как объявить голодовку российский оппозиционер Алексей Навальный уже потерял в весе восемь килограммов.

Об этом сообщается на официальной странице Навального в Twitter.

"Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам в колонию он приехал 93 кг, сейчас 85. То есть -8 кг еще до голодовки", - говорится на странице.

По мнению самого Навального, он потерял в весе из-за того, что "ему не дают спать и будят по 8 раз за ночь". Известно, что врача к нему по-прежнему не пускают.

"Диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой", - отмечают в Twitter.

Как сообщал "Телеграф", ЕС ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.