Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга

На фоне ежегодного обращения президента России Владимира Путина к собранию в среду, 21 апреля, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России проходит акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого перевели в больничный бокс колонии из-за ухудшения здоровья.

Соответствующие видео опубликованы в соцсетях.

Так, на кадрах видно, что в поддержку Навального собралось большое количество народа. На одном из видео четко слышно, как протестующие скандируют: "Путин убийца!", "Путин убийца!", "Путин убийца!".

Также видно, что российские силовики не отходят от своего обычного сценария на таких массовых сборах – задерживают активистов, заламывая руки.

Они налетают на активистов группами, без разбора, задерживая всех подряд.

"Петербург. Обыкновенный фашизм. И никому даже в голову не придет отбить парня у путинских "космонавтов". Все безнадежно в этой стране..." - говорится в подписи к одному из видео.

На одном из роликов даже видно, как полицейские бьют девушку электрошокером и уводят из толпы.

Как сообщал "Телеграф", ранее Жириновский предложил приличное вознаграждение для того, кто повесит российский флаг над Киевом.