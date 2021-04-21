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Среда, 21.04.2021
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Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга

Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
21:02 Сегодня Телеграф

На фоне ежегодного обращения президента России Владимира Путина к собранию в среду, 21 апреля, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России проходит акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого перевели в больничный бокс колонии из-за ухудшения здоровья.

Соответствующие видео опубликованы в соцсетях.

Так, на кадрах видно, что в поддержку Навального собралось большое количество народа. На одном из видео четко слышно, как протестующие скандируют: "Путин убийца!", "Путин убийца!", "Путин убийца!".

Также видно, что российские силовики не отходят от своего обычного сценария на таких массовых сборах – задерживают активистов, заламывая руки.

Они налетают на активистов группами, без разбора, задерживая всех подряд.

"Петербург. Обыкновенный фашизм. И никому даже в голову не придет отбить парня у путинских "космонавтов". Все безнадежно в этой стране..." - говорится в подписи к одному из видео.

На одном из роликов даже видно, как полицейские бьют девушку электрошокером и уводят из толпы.

Как сообщал "Телеграф", ранее Жириновский предложил приличное вознаграждение для того, кто повесит российский флаг над Киевом.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,193

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Санкт-Петербург, Акции, Видео, Алексей Навальный.
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