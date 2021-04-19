"Сломались" из-за угроз США? У Путина приняли неожиданное решение по Навальному

В связи с резким ухудшением состояния российского оппозиционера Алексея Навального, из исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где он отбывает наказание сейчас, в областную больницу для осужденных, расположенную на территории исправительной колонии № 3 той же области.

Об этом сообщается на сайте российского УФСИН по Владимирской области.

"В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт", – сообщили в ведомстве.

Стационар, куда направляют Навального, расположен на территории ИК-3 во Владимирской области.

Отметим, о том, что состояние Навального стало ухудшаться после пребывания в колонии, стало известно еще в конце марта. Тогда оппозиционер просил допустить к нему врача, но все его просьбы руководством колонии услышаны не были. У Навального начались сильные боли в спине, отнималась нога. На фоне этого политик объявил голодовку. Причиной стал именно не допуск к нему медперсонала. Позже стало известно, что состояние Навального было достаточно неблагополучным еще до голодовки – Навальный до этого успел "скинуть" 8 килограммов. Позже состояние его ухудшилось еще больше – у него поднялась температура, Навальный начал подозревать у себя туберкулез. При этом российские пропагандисты в один голос рапортовали, что все то, что говорит Навальный неправда и его содержат едва ли не в гостиничных условиях и называли "блатным вертухаем".

Как сообщал "Телеграф", ранее больницу, где лежал Навальный захлестнула волна смертей. Пользователи нзвали случившееся "зачисткой" ФСБ РФ, которая не любит оставлять свидетелей.