"ФСБ не любит оставлять свидетелей": сеть обсуждает волну смертей медиков в больнице, где лежал Навальный

В омской клинике, где после отравления лежал российский оппозиционер Алексей Навальный, скончались уже двое врачей.

Первым умер Сергей Максимишин - заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП-1 и один из врачей, которые лечили Навального. 3 февраля его экстренно госпитализировали с высоким давлением и, несмотря на то, что давление удалось сбить, у врача не выдержало сердце.

26 марта стало известно о смерти заведующего отделением травматологии городской БСМП-1, а также заслуженного врача России Рустама Агишева. Известно, что в декабре 2020 года у него случился инсульт, после которого он так и не оправился.

На эти нюансы указал пользователь Твиттер под никнеймом Проф.Преображенский.

"Позавчера умер Рустам Агишев, завотделением омской больницы, где лежал Навальный. 63 года. В феврале умер замглавы этой же больницы Сергей Максимишин. 55 лет", - написал он.

Позавчера умер Рустам Агишев, завотделением омской больницы, где лежал Навальный. 63 года.

В феврале умер замглавы этой же больницы Сергей Максимишин. 55 лет. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 28, 2021

Пользователи сети в комментариях к записи поделились своими соображениями о случившемся.

Напомним, Навального пытались отравить 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, так что самолету пришлось экстренно садиться в Омске.

После этого, его эвакуировали в Германию, где врачи нашли следы боевого отравляющего вещества "Новичок".