"Шарите" опубликовала подробный отчет о лечении Навального после отравления Новичком

Российский оппозиционер Алексей Навальный по результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии был отравлен боевым отравляющим веществом типа "Новичок".

Об этом заявили представители берлинской клиники "Шарите" в отчете о лечении Навального, который был обнародован в медицинском журнале Lancet.

В пресс-релизе на сайте "Шарите" сказано, что отчет опубликован по запросу Lancet и с согласия господина Навального.

В отчете говорится, что 20 августа Алексей Навальный во время рейса из Томска в Москву внезапно почувствовал себя растерянным и начал сильно потеть. Это произошло через десять минут после вылета. Мужчину вырвало, он потерял сознание. Самолет посадили в Омске. В местной больнице господин Навальный оказался примерно через два часа после появления симптомов.

В "Шарите" со ссылкой на выписку из омской больницы сообщают, что российские медики провели интубацию и подключили политика к ИВЛ. Врачи использовали "неспецифические" препараты для контроля симптомов, в частности атропин. 22 августа господина Навального перевезли в "Шарите".

"Впоследствии было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Две недели спустя правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная Организацией по запрещению химического оружия, выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок" в образцах крови, взятых сразу после поступления пациента в "Шарите". ОЗХО подтвердила этот вывод",— говорится в статье.

Навальный был переведен в обычную палату на 26-й день, а на 33-й выписан. При выписке у него отмечались нарушения в скорости обработки данных и речи, но они полностью исчезли через три недели. "При последнем контрольном посещении на 55-й день мы обнаружили почти полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических показателей без признаков полинейропатии",— отмечается в материале.

Медики отмечают, что ранее никакие клинические подробности отравления "Новичком" не публиковались. Врачи из "Шарите" установили причастность "Новичка" и продуктов его распада только через несколько дней после постановки диагноза "отравление ингибитором холинэстеразы", однако это не повлияло на терапевтические решения.

По выводам медиков, на благоприятный исход в лечении господина Навального могли повлиять интубация и искусственная вентиляция легких в течение 2–3 часов после появления симптомов, отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии, использование атропина, отсутствие серьезных инфекций и хорошее состояние здоровья до отравления.