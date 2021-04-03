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"Блатной вертухай" в "гостинице": что пропагандисты Путина рассказывают о заключении Навального

"Блатной вертухай" в "гостинице": что пропагандисты Путина рассказывают о заключении Навального
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Российские пропагандисты серьезно взялись за оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии в Покрове и состояние которого за последнее время явно ухудшилось. СМИ, подконтрольные президенту России Владимиру Путину "шьют" красивую картинку про условия пребывания Навального в местах заключения из серии "все включено", хотя, естественно, это не соответствует действительности.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналист и ведущая Ксения Собак.

По ее словам, вокруг Навального "творится какая-то ФСБутина". Так, пропагандистка телеканала RT, бывшая заключенная американской тюрьмы Мария Бутина не преминула попасть к Навальному, а после визита в колонию, борзо отрапортовала, что Навальный «на человека, которому "не дают спать", не похож" и вообще "весь день лежит как барин".

Не отстают от Бутиной и пропагандисты LifeNews.

"Навальный прогуливается степенной, уверенной походкой", - заявляют они. В своей лжи они не остановились на этом, и сняли видео, где Навальный якобы вместо того, чтобы не чувствовать ногу, как писал в Twitter, "не чувствует он лишь угрызений совести", и со здоровьем у него все хорошо. По мнению пропагандистов, историю с проблемами со здоровьем, "вертухай" и "вор в законе" придумал для того, чтобы "кормить своих "хомячков (сторонников, - Авт.)", которым "можно скормить все, что угодно".

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Проверить, насколько правдивы слова пропагандистов сложно, поскольку видео подается без звука и разобрать, что именно говорит Навальный, нельзя.

Как сообщал "Телеграф", ранее США ввели санкции против России из-за Навального. Позже этому примеру последовала и Канада.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Колонии, Алексей Навальный, российские пропагандисты.
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