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Канада наказала российских чиновников за отравление Навального
Канада наказала российских чиновников за отравление Навального

Канада наказала российских чиновников за отравление Навального

Канада наказала российских чиновников за отравление Навального
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф

На фоне расширения экспортных санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, правительство Канады внесло в санкционный список  директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и еще восемь россиян по этой же причине.

Информация об этом опубликована на сайте МИД Канады.

Так, под санкции попали:

  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • директор ФСИН Александр Калашников;
  • замглавы администрации президента Сергей Кириенко;
  • генеральный прокурор России Игорь Краснов;
  • замминистра обороны Алексей Криворучко;
  • полпред президента в СибФО Сергей Меняйло;
  • замминистра обороны Павел Попов;
  • начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;
  • директор "Росгвардии" Виктор Золотов.

В России нервно отреагировали на новые санкции США из-за Навального, но симметричного ответа не обещают

При этом в Кремле тут же отреагировали на ограничения, заявив, что санкции Канады против России являются незаконными и не оставит их без ответа.

Напомним, ранее Европейский союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. 

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Новые санкции против РФ: эксперты рассказали, как можно сделать Москве по-настоящему больно.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Россия, Санкции, Канада, Алексей Навальный, отравление Навального.
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