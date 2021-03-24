Канада наказала российских чиновников за отравление Навального

На фоне расширения экспортных санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, правительство Канады внесло в санкционный список директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и еще восемь россиян по этой же причине.

Информация об этом опубликована на сайте МИД Канады.

Так, под санкции попали:

директор ФСБ Александр Бортников;

директор ФСИН Александр Калашников;

замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

генеральный прокурор России Игорь Краснов;

замминистра обороны Алексей Криворучко;

полпред президента в СибФО Сергей Меняйло;

замминистра обороны Павел Попов;

начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;

директор "Росгвардии" Виктор Золотов.

При этом в Кремле тут же отреагировали на ограничения, заявив, что санкции Канады против России являются незаконными и не оставит их без ответа.

Напомним, ранее Европейский союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

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