Канада наказала российских чиновников за отравление Навального

На фоне расширения экспортных санкций в отношении России из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, правительство Канады внесло в санкционный список директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и еще восемь россиян по этой же причине.
Информация об этом опубликована на сайте МИД Канады.
Так, под санкции попали:
При этом в Кремле тут же отреагировали на ограничения, заявив, что санкции Канады против России являются незаконными и не оставит их без ответа.
Напомним, ранее Европейский союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.
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