"Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский готов заплатить 10 миллионов рублей (более 3,5 миллионов гривен. - Авт.) тому, кто "повесит русский флаг над Киевом".
С таким предложением он обратился к сотрудникам полиции, охранявшим помещения "Манежа", где проходило ежегодное выступление президента России Владимира Путина.
"Кто повесит русский флаг над Киевом — 10 миллионов рублей. Я даю. Просто воткнуть флаг над Киевом. Готовьтесь", – сказал Жириновский.
Жириновский 10 млн. рублей раздаёт. pic.twitter.com/gsa0ohF8Tx
— Svetlana (@Lana_mem) April 21, 2021
Как сообщал "Телеграф", ранее 12 апреля, в московском аэропорту Внуково произошла драка сыновей известных российских политиков - экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского - Олега Эйдельштейна (сын Жириновского) и Зелимхана Битарова. Конфликт произошел после прилета мужчин с Владикавказа.