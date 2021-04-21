"Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский готов заплатить 10 миллионов рублей (более 3,5 миллионов гривен. - Авт.) тому, кто "повесит русский флаг над Киевом".

С таким предложением он обратился к сотрудникам полиции, охранявшим помещения "Манежа", где проходило ежегодное выступление президента России Владимира Путина.

"Кто повесит русский флаг над Киевом — 10 миллионов рублей. Я даю. Просто воткнуть флаг над Киевом. Готовьтесь", – сказал Жириновский.

Как сообщал "Телеграф", ранее 12 апреля, в московском аэропорту Внуково произошла драка сыновей известных российских политиков - экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского - Олега Эйдельштейна (сын Жириновского) и Зелимхана Битарова. Конфликт произошел после прилета мужчин с Владикавказа.