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Среда, 21.04.2021
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"Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)

"Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
19:05 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский готов заплатить 10 миллионов рублей (более 3,5 миллионов гривен. - Авт.) тому, кто "повесит русский флаг над Киевом".

С таким предложением он обратился к сотрудникам полиции, охранявшим помещения "Манежа", где проходило ежегодное выступление президента России Владимира Путина.

"Кто повесит русский флаг над Киевом — 10 миллионов рублей. Я даю. Просто воткнуть флаг над Киевом. Готовьтесь", – сказал Жириновский.

 

Как сообщал "Телеграф", ранее 12 апреля, в московском аэропорту Внуково произошла драка сыновей известных российских политиков - экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского - Олега Эйдельштейна (сын Жириновского) и Зелимхана Битарова. Конфликт произошел после прилета мужчин с Владикавказа.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 435

Все по теме:

Киев, Видео, Владимир Жириновский, Флаги, Вознаграждения.
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