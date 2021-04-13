"Ваше время закончилось, еб**ь вас будем": стало известно, за что избили сына Жириновского (видео)

В Сети вовсю обсуждают драку отпрысков известных в РФ политиков - сыновей экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Очевидцы говорят, что избиению Олега Эйдельштейна (сын Жириновского) предшествовала одна сказанная им в адрес Зелимхана Битарова фраза: "Ваше время закончилось, еб**ь вас будем". Об этом пишет Телеграмм-канал Baza.

Конфликт произошел в аэропорту Внуково после прилета мужчин со Владикавказа. Причем накануне главу Северной Осетии Вячеслава Битарова уволили, а сын Жириновского, пишет Baza, видимо, решил попасть в состав руководства республики и позлорадствовать.

Известно, что Эйдельштейн получил четыре сильных удара в голову и обратился в полицию. Однако события, предшествовавшие драке, он описывает иначе. Дескать, подошел к Битарову, чтобы поинтересоваться судьбой его отца.

Интересно, что разнимать вип-драку пришлось российским высокопоставленным чиновникам — сенаторам Арсену Фадзаеву и Таймуразу Мамсурову.

Напомним, жесткая драка футболистов в России попала на видео.