Вип-драка: сына Жириновского жестоко избил в аэропорту отпрыск лидера Северной Осетии

Вчера, 12 апреля, в московском аэропорту Внуково произошла драка отпрысков известных в РФ политиков - сыновей экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. О скандале сообщает российский Телеграмм-канал Baza.

По информации журналистов, около 23:00 мужчины прибыли одним рейсом из Владикавказа.

По предварительной информации, Зелимхан Битаров (на фото справа) - сын Вячеслава Битарова, которого буквально на днях уволил президент Владимир Путин, что-то не поделил с внебрачным сыном Жириновского, Олегом Эйдельштейном. Предположительно, спор был из-за политики, однако в ход практически сразу пошли кулаки.

"Дракой это назвать сложно — Битаров попросту избил Эйдельштейна, нанеся ему, как минимум, 4 удара в голову", - сообщает Телеграмм-канал.

Известно, что Эйдельштейну потребовалась медпомощь, после чего он написал заявление в полицию.

Напомним, жесткая драка футболистов в России попала на видео.