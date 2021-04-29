Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично принимает все ключевые решения в стране, а в обсуждении о начале войны против Украины в 2014 году он мог опираться на мнения своих некоторых приближенных – членов Совета безопасности РФ.

Об этом сказал бывший советник Путина, экономист и общественный деятель Андрей Илларионов в интервью интернет-изданию "ФАКТЫ".

"Вообще-то главные решения принимает лично Путин", - сказал он.

При этом говоря о том, что в российском документальном фильме "Крым. Путь на родину", вышедшем в 2015 году, Путин рассказал, что решение о начале "крымской весны" принимали пять человек, Илларионов предположил, кто это могли быть.

"В принятии решения о начале российско-украинской войны могли участвовать (секретарь Совбеза РФ Николай – ред.) Патрушев, (директор ФСБ Александр – ред.) Бортников, (министр обороны РФ Сергей – ред.) Шойгу, (на то время председатель Госдумы РФ Сергей – ред.) Нарышкин, (начгенштаба ВС РФ Валерий – ред.) Герасимов", - перечислил он.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Россия составляет список "недружественных стран".

При этом 28 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Брюсселе во время выступления в Европейском парламенте заявил, что РФ сознательно взяла курс на конфронтацию с Западом и Евросоюзу необходимо готовиться к тяжелому периоду в отношениях с ней.