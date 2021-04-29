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ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию

ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф АР

Российская Федерация сознательно взяла курс на конфронтацию с Западом и Евросоюзу необходимо готовиться к тяжелому периоду в отношениях с ней.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель в среду, 28 апреля, в Брюсселе во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента, передает Укринформ.

"Я должен сказать, что я вижу очень тревожные тенденции в поведении российского руководства. Похоже, они выбрали путь преднамеренного углубления конфронтации с Западом, с нами, включая продолжающиеся атаки в сфере дезинформации и другие негативные действия… К сожалению, мы должны быть готовы к долгому и тяжелому периоду в отношениях с Россией", - сказал он.

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Он напомнил о базовых принципах политики ЕС в отношении России: продолжать работать над повышением внутренней устойчивости, бороться против гибридных и кибернетических угроз, укреплять отношения с соседями на Востоке, поддерживать гражданское общество и правозащитников в самой России и увеличивать контакты между людьми.

Однако, по словам Борреля, ЕС поддерживать каналы связи с РФ и взаимодействовать в сферах, где есть четкие общие интересы - Соглашение вокруг ядерной программы Ирана и климатические изменения.

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В то же время, анализируя ситуацию, сложившуюся вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и жестокое наступление российских властей на гражданское общество и демократические институты в России, он выразил сомнение в том, что даже очередные политические выборы в России осенью этого года могут принести положительные изменения в поведении этой страны.

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"Я довольно пессимистичен. Мы не можем ожидать, что ситуация улучшится в ходе следующего электорального процесса в России в сентябре. Во время этих выборов будет только больше ограничений фундаментальных свобод", - добавил Боррель.

Как сообщалось, 25 апреля Украина официально обратилась к ФРГ с просьбой предоставить вооружение для обороны своих берегов от российской агрессии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Отношения, Евросоюз, Угроза, Жосеп Боррель.
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