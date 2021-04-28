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Еще одна страна вслед за Чехией заподозрила Россию в причастности ко взрывам на военных объектах

Еще одна страна вслед за Чехией заподозрила Россию в причастности ко взрывам на военных объектах
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф скриншот

Имеется достаточно данных, чтобы сделать разумное предположение о связи между отравлением оружейного магната Эмилиана Гебрева в 2015 году в Софии, взрывами на чешских военных складах в 2014 году и 4 аналогичными инцидентами на военных заводах и складах в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы.

Об этом заявила в среду, 28 апреля, пресс-секретарь генерального прокурора Болгарии Сийка Милева в присутствии ее главы Ивана Гешева и председателя Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) Димитра Георгиева, сообщает болгарская служба "Радио свобода" ("Свободная Европа").

Заявление болгарской прокуратуры появилось спустя 10 дней после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально обвинил российскую военную разведку, известную как ГРУ, во взрыве военных складов во Врбетицах в октябре 2014 года.

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Впоследствии выяснилось, что там хранились материалы, принадлежащие болгарской оружейной компании EMKO Эмилиана Гебрева, который был отравлен вместе со своим сыном Христо и директором по производству Валентином Тахчиевом в апреле 2015 года.

Прокурор Милева напомнила, что в начале 2020 года в покушении заочно были обвинены трое находящихся в розыске граждан России. По ее словам, "с большой долей вероятности" можно утверждать, что они "принадлежат ГРУ".

Пресс-секретарь главного прокурора подтвердила, что непосредственно перед отравлением Гебрева и двух других мужчин в 2015 году на болгарской территории находились как минимум шесть человек, подозреваемых в причастности к этому делу.

"С высокой степенью уверенности следует сделать вывод, что целью действий российских граждан было прекращение поставок спецпродукции в Грузию и Украину", - сказала Милева.

Так, в марте и апреле 2015 года в Болгарии возле села Иганово произошло два взрыва в производственно-складских помещениях на базе ВМЗ "Сопот". Тогда власти предположили, что это могла быть диверсия, но пока прокуратура не предоставила никакой информации о расследовании инцидентов.

Милева подтвердила, что помимо них у прокуратуры есть подозрения в иностранном вмешательстве в еще 3 "похожих" инцидента: первый был 12 ноября 2011 года на складе EMCO, где находились товары, предназначенные для Грузии. На складах в Иганово, где произошли взрывы в 2015 году, по данным Минэкономики страны, также находилась продукция EMCO.

31 мая 2015 года в здании бывшего Института специальной техники произошел пожар, в результате которого сгорели материалы расследования взрывов на базе ВМЗ "Сопот". В 2020 году похожий инцидент произошел в городе Маглиж, где находится завод "Арсенал".

Милева пояснила, что все эти дела имеют несколько общих черт - причины инцидентов не установлены; начать с пожаров, после чего следователи предполагают, что следует взрыв, запущенный с большого расстояния; пожары возникли не сами по себе; технических неисправностей не обнаружено; без жертв; уничтоженные боеприпасы предназначались для экспорта в Украину и Грузию.

Все эти дела в настоящее время расследуются специализированной прокуратурой.

Как сообщалось, в 2014-15 годах в Болгарии произошло шесть взрывов на военных заводах и складах. Во время инцидентов или прямо перед ними Болгарию посещали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба ВС Российской Федерации.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Болгария, Прокуратура, Отравление, Взрывы, Подозрение, Гру.
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