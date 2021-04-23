Болгарию потрясла серия странных взрывов на военных складах: в сети указали на связь с визитами в страну агентов ГРУ (карта)

В 2014-15 годах в Болгарии произошло шесть взрывов на военных заводах и складах. Во время инцидентов или прямо перед ними Болгарию посещали сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба ВС Российской Федерации.

Соответствующую информацию опубликовала Болгарская служба "Радио Свобода", пишет пользователь соцсети Twitter под ником "10 апреля" в четверг, 22 апреля.

Как сообщалось, 17 апреля Чехия объявила в розыск по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице в 2014 году двух россиян-"ценителей шпилей Солсбери", - предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ), известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тысяч тонн боеприпасов. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.

на фоне розыска Боширова и Петрова из-за теракта, Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы Кремля. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон-грата 20 дипломатов Чехии.

Россия ответила "симметрично" и объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов – сотрудников посольства Чехии в Москве. Чехия потребовала отмены этого решения.

В связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, ранее объявленных Кремлем персонами нон-грата, Чехия сокращает штата посольства РФ в Праге до аналогичного чешскому в Москве.