Чехия поставила России ультиматум по поводу дипломатов

Чехия, где после шпионского скандала прошла волна задержаний соратников боевиков групировок "ЛДНР", готова пойти на более резкие шаги в случае, если Москва не откажется от объявления персонами нон-грата 20 чешских дипломатов.

Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек на встрече с послом России в Праге Александром Змеевским.

Он подчеркнул, что решение Москвы в Праге ожидают до полудня (по местному времени, - Авт.) четверга, 22 апреля.

"Все сотрудники посольства Чехии должны вернуться на свои рабочие места в Москве. Если этого не будет сделано, мы сократим количество сотрудников посольства России в Чехии", - подытожил министр.

Как сообщал "Телеграф", на фоне розыска Боширова и Петрова из-за теракта, Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы Кремля. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон-грата 20 дипломатов Чехии.

Напомним, взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.