Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
На передовой возле Горловки появились российские флаги: фотофакт
Итоги 21 апреля: в Украине продлили карантин, Путин выступил с ежегодным посланием
Итоги 21 апреля: в Украине продлили карантин, Путин выступил с ежегодным посланием
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада

Итоги 21 апреля: в Украине продлили карантин, Путин выступил с ежегодным посланием

Итоги 21 апреля: в Украине продлили карантин, Путин выступил с ежегодным посланием
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф

Среда, 21 апреля, запомнится несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал важные из них.

В Украине продлили карантин

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 21 апреля, принял решение продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации в стране, введенной из-за ситуации с эпидемией коронавируса Covid-19. Правительство также призывает украинцев не участвовать в массовых мероприятиях на майские праздники и Пасху. 

Отметим, что на утро среды, 21 апреля, в Украине зафиксировали 12162 новых случаев коронавируса. Но есть и приятные новости - Черновицкая область вышла из "красной" зоны карантина, "залетев" сразу в "желтую".

Монолог Путина

В среду, 21 апреля, состоялось ежегодное обращение к собранию президента России Владимира Путина в среду, 21 апреля, где он ни словом не обмолвился об Украине, Донбассе и Крыме. В ходе него Путин, в частности, рассмешил тезисами про цены в России и разгневал утверждением про то, что Россия борется коронавирусом успешнее

Зеленский и резервисты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" принятый Верховной Радой 30 марта. Теперь за уклонение от сборов резервистов ОР1 грозит криминальная ответственность

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

Все по теме:

Украина, Владимир Путин, Карантин, Резервисты, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
02 В Совфеде России назвали Зеленского "хорошим актером" после предложения Путину
03 Обращение Путина: полное видео и главные тезисы
04 Путину больше не нравится прошлое России: глава Кремля захотел переписать учебники истории
05 Значит война? В Госдуме РФ сделали важное заявление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Кравчук признался, что выйдет против России с оружием не один (видео)
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
&quot;Дело идет очень тяжело&quot;: у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
"Дело идет очень тяжело": у Путина рассказали о колоннах грузовиков, которые едут на Донбасс
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь