Итоги 21 апреля: в Украине продлили карантин, Путин выступил с ежегодным посланием

Среда, 21 апреля, запомнится несколькими важными событиями.

"Телеграф" выбрал важные из них.

В Украине продлили карантин

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 21 апреля, принял решение продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации в стране, введенной из-за ситуации с эпидемией коронавируса Covid-19. Правительство также призывает украинцев не участвовать в массовых мероприятиях на майские праздники и Пасху.

Отметим, что на утро среды, 21 апреля, в Украине зафиксировали 12162 новых случаев коронавируса. Но есть и приятные новости - Черновицкая область вышла из "красной" зоны карантина, "залетев" сразу в "желтую".

Монолог Путина

В среду, 21 апреля, состоялось ежегодное обращение к собранию президента России Владимира Путина в среду, 21 апреля, где он ни словом не обмолвился об Украине, Донбассе и Крыме. В ходе него Путин, в частности, рассмешил тезисами про цены в России и разгневал утверждением про то, что Россия борется коронавирусом успешнее

Зеленский и резервисты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" принятый Верховной Радой 30 марта. Теперь за уклонение от сборов резервистов ОР1 грозит криминальная ответственность