Кабмин продлил режим ЧС в Украине до конца июня: подробности

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 21 апреля, принял решение продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации в стране, введенной из-за ситуации с эпидемией корнавируса Covid-19. Правительство также призывает украинцев не участвовать в массовых мероприятиях на майские праздники и Пасху.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", - написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что особенно такую осмотрительность и сознательное отношение следует показать в период майских праздников и Пасхи.

"В эти дни мы призываем людей оставаться дома", - написал премьер.

Он подчеркнул, что "массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости".

Как сообщалось, по состоянию на 21 апреля в Украине коронавирусом заболели 12 162 человек за сутки, в больницу попали 4411 человек, 429 пациентов умерли.