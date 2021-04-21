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Среда, 21.04.2021
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Кабмин продлил режим ЧС в Украине до конца июня: подробности

Кабмин продлил режим ЧС в Украине до конца июня: подробности
13:31 Сегодня Телеграф

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 21 апреля, принял решение продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации в стране, введенной из-за ситуации с эпидемией корнавируса Covid-19. Правительство также призывает украинцев не участвовать в массовых мероприятиях на майские праздники и Пасху.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", - написал он.

Уже надо готовиться: четвертая волна коронавируса в Украине может быть опаснее первых трех

Шмыгаль подчеркнул, что особенно такую осмотрительность и сознательное отношение следует показать в период майских праздников и Пасхи.

"В эти дни мы призываем людей оставаться дома", - написал премьер.

Он подчеркнул, что "массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости".

Как сообщалось, по состоянию на 21 апреля в Украине коронавирусом заболели 12 162 человек за сутки, в больницу попали 4411 человек, 429 пациентов умерли.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 241

Все по теме:

Украина, Кабмин, Продление, Майские праздники, Пасха, Режим ЧС.
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