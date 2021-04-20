Уже надо готовиться: четвертая волна коронавируса в Украине может быть опаснее первых трех

Осенью Украину ждут страшные последствия 4-й волны коронавируса. Она будет намного опасней, чем все предыдущие

Об этом в facebook написал народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, страна еще не пришла в себя от последствий 3-й волны коронавируса. И она фактически еще не закончилась. Однако, впереди украинцев ждут более серьезные испытания, связанные с 4-й волной. Всему виной новые штаммы COVID.

"Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса. В Индии недавно обнаружили "индийский" штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее чем"британский" и "южно-африканский", - заявил политик.

Радуцкий также напомнил, что высокий уровень антител не будет долго находиться в организме человека, переболевшего ковид.

Напомним, главврач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о тяжелых последствиях ковид.