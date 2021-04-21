Черновицкая область выходит из "красной" зоны карантина: какие ограничения снимут

С полуночи четверга, 22 апреля, Черновицкая область выходит из "красной зоны" карантина по коронавирусу, перескочив сразу же в "желтую".

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, в "желтой зоне" разрешены:

массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 м² пространства или заполненность зала — до 50%;

посещения учебные заведения группами более 20 человек;

работа заведений общественного питания до 00:00.

Как сообщал "Телеграф", на утро среды, 21 апреля, в Украине зафиксированы 12162 новых случаев коронавируса.

Ранее из "красной зоны" карантина вышла Ивано-Франковская область. В связи с этим был открыт популярный курорт Буковель.