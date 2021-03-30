Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов

С подачи президента Владимира Зеленского, Верховная Рада приняла закон №3553, которым дается "добро" на призыв резервистов в случае "особого периода" без объявления мобилизации.

Закон поддержали 256 народных депутатов, о чем стало известно во время онлайн трансляции из парламентского зала заседаний во вторник, 30 марта.

Этот закон предполагает внесение изменений в 42 законодательных актов. Помимо этого, кроме призыва военных из числа резервистов (на термин не больше полугода), предполагается реформирование военных комиссариатов в так называемые "территориальные центры комплектования и социальной поддержки", которые будут располагаться на базе устаревших их аналогов.

Кроме того, согласно закону, Единый государственный реестр военнообязанных станет открытым для использования другими госструктурами в случае необходимости. Также закон предполагает ужесточение ответственности за уклонение от призыва, воинского учета или учебных сборов.

Для справки

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" под "особым периодом" понимается момент объявления решения о мобилизации (целевая – не в счет) или момент введения военного положения в Украине (в том числе и не на всей территории страны).

Важно!

"Особый период" в Украине стартовал с марта 2014 года после объявления первой волны мобилизации и длится до сих пор.