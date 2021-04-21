За уклонение от военных сборов - срок: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" принятый Верховной Радой 30 марта. Теперь за уклонение от сборов резервистов ОР1 грозит криминальная ответственность

Постановление опубликовали на портале главы государства.

Теперь бойцов Резерва первой очереди могут призвать на военные сборы без объявления мобилизации.

На сайте Президента сказано о резервистах ВСУ. Однако, в Резерв первой очереди входят военнослужащие Национальной гвардии. По факту, все ветераны АТО получали сразу после демобилизации повестку, обязывающую их явится по месту службы в случае необходимости.

Теперь это утверждено на законодательном уровне.

"Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов", - отмечают на сайте президента.

Напомним, в Запорожье разгорелся с скандал с увольнением ветерана АТО после его призыва на военные сборы. Руководство структуры дало свою версию развития ситуации.