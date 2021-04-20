"Вы себе повестки покупаете": ветерана АТО пытаются уволить из "Укрпочты" из-за призыва резервистов

В неприятную ситуацию попал ветеран АТО Евгений Олексенко из Запорожья, серебряный призер национальной сборной Украины "Invictus Games" в 2018 году. Его пытаются уволить с работы за призыв на сборы резервистов.

"Повестка мне пришла еще 5 апреля", — рассказывает "Телеграфу" Евгений, работающий инженером по охране труда в Запорожской дирекции "Укрпочты". - "Я пришел в военкомат и меня отправили на сборы. Повестку передал по месту работы".

На сборах Евгений пробыл всего пять дней. После этого их, по какой-то причине, перенесли на месяц. Руководству ветерана не понравилась подобная ситуация. Вначале Олексенко просто не хотели отпускать, а позже предложили уволиться по собственному желанию.

"Вы себе повестки покупаете", — заявили мужчине по месту работы.

"Телеграф" отправил запрос в пресс-службу "Укрпочты" с просьбой дать свою версию о данном инциденте. На момент написания материала ответа не было.

Адвокат Евгения Колько рассказала "Телеграфу" юридические моменты в контексте данного конфликта:

"В соответствии с требованиями КЗпТ Украины требование руководства Укрпочты написать заявление об увольнении по собственному желанию является незаконным. Законодательством четко установлен перечень оснований, из которых работодатель имеет право освободить работника по собственной инициативе. Среди них нет такого основания как участие работника в собраниях резервистов, согласно призыва. Работодатель не вправе решать - отпускать или нет работника на сборы резервистов. В данном случае Укрпочта обязана обеспечить участие резервиста в собраниях на тот срок, который указан в призыве. За нарушение этой обязанности на работодателя накладывается административный штраф. Если же у руководства Укрпочты возникли сомнения относительно подлинности документа о вызове на сборы, то оно не лишено права обратиться с запросом к военкомату и проверить информацию" – отметила юрист.

Отметим, согласно закону о призыве срочников и резервистов, подписанного недавно президентом Украины, все руководители и другие должностные виновные в нарушении порядка прохождения службы в военном резерве и проведении сборов будут нести ответственность перед украинским законодательством.