Отработал всего 4 дня из 19: "Укрпочта" отреагировала на скандал с увольнением резервиста

"Укрпочта" отреагировала на материал "Телеграфа", связанный с увольнением ветерана АТО Евгения Олексенко. Мужчина утверждал, что был уволен после повестки с военкомата и вызова на сборы резервистов.

Пресс-служба "Укрпочты" дала свою оценку данному событию:

"Приведенная в материале информация не соответствует действительности. Евгений Олексенко работает в АО Укрпочта с 25 марта 2021 в должности ведущего инженера. За это время сотрудник из необходимых 19 дней (с 25.03 по 20.04) отработал только 4 дня.

26 и 29 марта Евгений Олексенко уже отсутствовал без предупреждения, и 30 марта предоставил повестку с Хортицкого РТЦК и СП г.Запорожье о призыве. Во время его отсутствия были изданы соответствующие приказы.

2 апреля Евгений Олексенко снова не явился на работу без каких-либо предупреждений, на телефонные звонки не отвечал. О факте отсутствия был составлен акт. Документ, который бы служил основанием отсутствия, предоставлено не был..

С 05 по 09 апреля включительно Евгений Олексенко отсутствовал, повестки им были предоставлены 12 апреля. Согласно одной из повесток, Евгений 8 апреля должен был быть в Хортицком РТЦК и СП, но в это время он появился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Пройти медицинское обследование категорически отказался. По факту инцидента был составлен акт в 9:15.

Согласно "Правил внутреннего трудового распорядка" и КЗоТ сотрудникам АО "Укрпочта" запрещается находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Такое нарушение карается увольнением, о чем Евгению Олексенко было сообщено во время общения 12 апреля. В тот же день Евгений Олексенко написал заявление на выдачу трудовой книжки, которая была ему предоставлена, а вечером того же дня сообщил, что попал в травмпункт.

"Укрпочта" имеет право увольнять сотрудников за системное нарушение трудовой дисциплины. Вместе с тем, описанный в материале случай никак не касается сборов резервистов.

Ни одному военнообязанному работнику АО "Укрпочта" никогда не было отказано или запрещено отсутствовать на основании повестки из военкомата".

Напомним, Евгений Олексенко стал серебряным призером национальной сборной Украины "Invictus Games" в 2018 году.