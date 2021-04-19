Дипломатический скандал между Чехией и Россией: в Праге намекнули на дальнейшие шаги

Все сильнее раздувается дипломатический скандал между Чехией и Российской Федерацией., связанный с высылкой путинских дипломатов и обвинений Кремлю в осуществлении теракта. В ответ Москва также объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов, что уже вызвало реакцию Праги.

Чехия будет готовить достойный ответ. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек, по совместительству исполняющий обязанности министров внутренних и иностранных дел, сообщает Lidovky.

По его словам, чехи решают вопрос высылки из страны заместителя российского посла.

У Путина заинтриговали ответом на высылку дипломатов из Праги. Но Чехия уже готова ко всему

Отметим, до этого Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы Кремля. Также Прага объявила в розыск двух "ценителей шпилей Солсбери" Петрова и Боширова. Их подозревают в совершении теракта в 2014 году. Москва в свою очередь назвала Прагу "холуями Вашингтона".