Чехия объявила в розыск "ценителей шпилей Солсбери" Петрова и Боширова и высылает российских дипломатов

Полиция Чехии объявила в розыск двух россиян по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице, что в 330 километрах от Праги.

Примечательно то, что на фотографиях, размещенных на сайте полиции Чехии, изображены лица тех самых "ценителей шпилей Солсбери", которых подозревают в попытке отравления "Новичком" бывшего российского и британского разведчика Сергея Скрипаля.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Помимо того, премьер Чехии Андрей Бабич заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов.

"Чехия высылает 18 сотрудников посольства России. Есть обоснованные подозрения в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах сотрудников российской спецслужбы ГРУ", - написал он в Твиттер.

Česko vyhostí 18 zaměstnanců ruské ambasády. Existuje důvodné podezření ze zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Oceňuji práci našich bezpečnostních složek, policie a zejména NCOZ na odhalení této bezprecedentní skandální akce. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 17, 2021

Взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Хоть их обоих удалось спасти, но это событие вызвало широкий резонанс в мировой общественности.