Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии
Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии
Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России
Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России

Чехия объявила в розыск "ценителей шпилей Солсбери" Петрова и Боширова и высылает российских дипломатов

Чехия объявила в розыск "ценителей шпилей Солсбери" Петрова и Боширова и высылает российских дипломатов
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф

Полиция Чехии объявила в розыск двух россиян по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице, что в 330 километрах от Праги. 

Примечательно то, что на фотографиях, размещенных на сайте полиции Чехии, изображены лица тех самых "ценителей шпилей Солсбери", которых подозревают в попытке отравления "Новичком" бывшего российского и британского разведчика Сергея Скрипаля. 

Помимо того, премьер Чехии Андрей Бабич заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. 

"Чехия высылает 18 сотрудников посольства России. Есть обоснованные подозрения в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах сотрудников российской спецслужбы ГРУ", - написал он в Твиттер.  

Взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы. 

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Хоть их обоих удалось спасти, но это событие вызвало широкий резонанс в мировой общественности

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 442

Все по теме:

Россия, Чехия, Взрыв, Солсбери, Сергей Скрипаль, Врбетице.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
02 "Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)
03 "Привезла в Париж новую моду": в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции (фото)
04 Принц Гарри приехал на похороны принца Филиппа: первый выход внука Елизаветы II в Лондоне
05 "Очевидный диагноз": в Москве выстроилась огромная очередь к Мавзолею (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
Пил вино в ресторане: появилось видео момента задержания украинского консула в России
Пил вино в ресторане: появилось видео момента задержания украинского консула в России
Боевики применили противотанковое орудие: на Донбассе ранен украинский военный
Боевики применили противотанковое орудие: на Донбассе ранен украинский военный
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: как проходили похороны (видео)
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: как проходили похороны (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь