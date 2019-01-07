Отравление Скрипалей: след ведет к Путину, установлены все причастные

Новости мира: Спецслужбы собрали всю необходимую информацию касательно отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Британские власти уверены, что они выяснили "все, что стоит знать" о покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямиком к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом пишет The Telegraph.

По словам источников издания в правительстве, в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, стоящая за нападением в Солсбери.

"Угроза, исходящая от ГРУ, которое совершило попытку убийства Скрипаля в марте прошлого года, была резко сокращена в результате контртеррористического расследования, в ходе которого были выявлены агенты, совершившие нападение", - пишет издание.

Отдельные источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, ведущая вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

"Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери", - сказал источник, добавив: "ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании".

Операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок, таких как предоставление агентам последовательных номеров паспортов.

В итоге Британия и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о личностях большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.

Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, а США - еще 60 в отместку за отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Британские чиновники теперь уверены, что почти все 23 дипломата были агентами ГРУ и СВР и что этот процесс полностью лишил Россию возможности шпионить за действиями Великобритании.