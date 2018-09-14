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У Путина отрицают связь руководства РФ и событий в Солсбери

Кремль
14:08 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

В Кремле назвали "неприемлемым" ассоциацию дела "Скрипалей" с руководством РФ.

В Кремле назвали "неприемлемым" ассоциацию дела "Скрипалей" с руководством РФ, потому что упрекать Россию во лжи "абсурдно".

Как передаёт корреспондент в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначна, прозрачна и последовательна. Мы считаем неприемлемыми какие-либо ассоциации руководства РФ или российского государства с тем, что произошло в Солсбери",- сказал Песков журналистам.

"Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан - это также абсурдно. Это простые граждане, они тоже не имеют отношения к российскому государству", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей, не нарушали законов в России и нет официальных данных и о том, что они нарушали какие-то законы за рубежом.

"Здесь не вопрос, на пользу это (интервью) России или не на пользу. Британская сторона назвала двух российских граждан и обвинила их в причастности к этому происшествию. Два российских гражданина объявились, собственно, президент на форуме сказал, что их установили, посмотрели, кто они такие. Это действительно было", - добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что российские правоохранители не предпринимали в отношении них каких-либо действий, поскольку для этого нет оснований.

"Никаких действий в отношении них не предпринималось, потому что нет никаких оснований для этого. Никакие законы они не нарушали на территории Российской Федерации. И нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире", - сказал Песков.

В тоже время он завил, что РФ в случае запроса от Британии помощи в расследовании этого дела рассмотрит его в строгом соответствии с законодательством.

"Существует определенный механизм по оказанию правовой помощи, который регулируется и двухсторонними документами, и международным законодательством. Безусловно, в случае поступления такого официального обращения из Лондона оно будет в строгом соответствии с законодательством рассматриваться российской стороной", - сказал он.

"Я хочу вам это напомнить и прошу вас это не забывать. С самого начала британская сторона достаточно жестко отказалась от такого взаимодействия и сотрудничества. С тем пор каких-либо изменений в позиции наших британских визави мы не наблюдаем", - добавил он.

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Дело Скрипалей, Дмитрий Песков, Кремль, Отравление в Солсбери, РФ.
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