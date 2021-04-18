У Путина заинтриговали ответом на высылку дипломатов из Праги. Но Чехия уже готова ко всему

Увеличение напряженности между Чехией и Россией после решения официальной Праги выслать из страны 18 российских дипломатов, которые по данным чешских спецслужб являются сотрудниками российских спецслужб под прикрытием и причастны к взрыву склада боеприпасов в 2014 году, продолжается.

Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РБК по поводу заявления властей Чехии о высылке российских дипломатов сказала: "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами".

Вместе с тем, эта ситуация может повлиять не только на политические и дипломатические взаимоотношения двух стран, но и перейти в экономическую плоскость.

Такю, вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил агентству Reuters, что российскую госкорпорацию "Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство нового энергоблока чешской АЭС "Дукованы". Размер же тендера - не менее $6 млрд (не менее 167 млрд грн).

"Эти события, конечно, могут повлиять на "Дукованы". Это очень серьезные новости. Любые такие действия, если они будут подтверждены, должны определенно иметь последствия", - подчеркнул Гавличек.

Ранее он выступал за максимально широкое участие в тендере, допуская, в частности участие и представителей РФ, чтобы повысить конкуренцию. Хотя чешская разведка предупреждала о рисках со стороны России и Китая, оппозиционные силы страны поддерживали эту позицию.

29 марта правительство Чехии, которому принадлежит 70% акций электроэнергетического конгломерата "ČEZ", включили в число претендентов на участие в тендере "Росатом", американо-канадскую компанию "Westinghouse", французскую "EdF" и южнокорейскую "KHNP".

Как сообщалось, 17 апреля премьер Чехии Андрей Бабич заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, которые обоснованно подозреваются в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах.