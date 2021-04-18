"Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть

Объявление полицией Чехии в розыск по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице в 2014 году двух россиян-"ценителей шпилей Солсбери", - предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова – вызвала бурную реакцию в русскоязычном сегменте соцсетей.

В частности, в сети шутят, что раз в местах "отдыха" Петрова и Боширова постоянно что-то случается, они могли бы съездить полюбоваться и красотами Геленджика, где находится предполагаемый "дворец" президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, некоторые пророссийски настроенные пользователи соцсети Twitter высмеивают власти Чехии и любым способом пытаются представить объявление этих лиц в розыск как некий курьез, провокацию и "отсутствие фантазии" у чешской полиции.

Другие гиперболизируют и фантазируют на тему того, что ни одно резонансное событие в мире не происходит без участия Петрова и Боширова.

Другие же иронизируют на тему того, какие именно достопримечательности и шпили могли смотреть в Чехии эти двое "туристов".

Как сообщалось, Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Хоть их обоих удалось спасти, но это событие вызвало широкий резонанс в мировой общественности. В отравлении британская полиция заподозрила Петрова и Боширова, которые впоследствии в интервью на российском телеканале заявили, что они действительно ездили в Солсбери смотреть на шпили местного собора.