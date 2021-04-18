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"Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть

"Почему в Геленджике на шпили не смотрят?" Новый "подвиг" Петрова и Боширова насмешил сеть
08:16 Сегодня Телеграф

Объявление полицией Чехии в розыск по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице в 2014 году двух россиян-"ценителей шпилей Солсбери", - предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова – вызвала бурную реакцию в русскоязычном сегменте соцсетей.

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В частности, в сети шутят, что раз в местах "отдыха" Петрова и Боширова постоянно что-то случается, они могли бы съездить полюбоваться и красотами Геленджика, где находится предполагаемый "дворец" президента РФ Владимира Путина.

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Кроме того, некоторые пророссийски настроенные пользователи соцсети Twitter высмеивают власти Чехии и любым способом пытаются представить объявление этих лиц в розыск как некий курьез, провокацию и "отсутствие фантазии" у чешской полиции.

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Другие гиперболизируют и фантазируют на тему того, что ни одно резонансное событие в мире не происходит  без участия Петрова и Боширова.

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Другие же иронизируют на тему того, какие именно достопримечательности и шпили могли смотреть в Чехии эти двое "туристов".

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Как сообщалось, Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Хоть их обоих удалось спасти, но это событие вызвало широкий резонанс в мировой общественности. В отравлении британская полиция заподозрила Петрова и Боширова, которые впоследствии в интервью на российском телеканале заявили, что они действительно ездили в Солсбери смотреть на шпили местного собора.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,395

Все по теме:

Чехия, Розыск, Александр Петров, Руслан Боширов.
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