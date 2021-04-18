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Чехия намерена просить солидарности ЕС в выдворении "российских агентов"

Чехия намерена просить солидарности ЕС в выдворении "российских агентов"
15:01 Сегодня Телеграф

Чешские власти всерьез решили взяться за российскую агентуру на территории государства. Объявление в розыск любителей "шпилей Солсбери" Александра Петрова и Руслана Боширова и высылка 18 российских дипломатов являются лишь первыми ласточками.

Уже в понедельник, 18 апреля, правительству предоставят документальный фильм, созданный Службой безопасности и информации (BIS), в котором указаны факты причастности  российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Позже эту информацию, в виде фильма смогут предоставить и широкой общественности. Об этом порталу Lidovky.cz заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Также министр рассказал, что уже общался по этому поводу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Чехия будет просить союзников по ЕС продемонстрировать солидарность в плане борьбы с российской агентурой в Европе.

Отметим, Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны РФ  Александр Мишкин и Анатолий Чепига) обвиняют в теракте на складе боеприпасов в 2014 году. По информации Lidovky.cz, 15 октября, за день до взрыва, агенты проникли внутрь склада и заложили там взрывное устройство.

"Они заложили туда взрывчатку. Он был продан с аукциона для покупателей за границей, но, вероятно, взорвался раньше. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это следственная версия", - сообщают журналисты, со ссылкой на свои источники.

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Стоит упомянуть, по данным respekt.cz, оружие со склада должно было поступить в Украину, которая в это время вела бои с оккупантами на Донбассе.

Напомним, в марте 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший бывший российский агент  Сергей Скрипаль и его дочь. След вывел на Александра Петрова и Руслана Боширова.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Теракт, Чехия, Агенты, Андрей Бабиш, Петров и Боширов.
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