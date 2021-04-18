У Лаврова назвали обвинения Чехии "голословными и надуманными предлогами"

Российская сторона ответил Чехии на серию обвинений в шпионаже и организации теракта на военных складах во Врбетице в 2014 году. Кроме привычных слов о невиновности Москвы, Кремль пообещал Чехии ответную реакцию.

Такое заявление сделало в воскресенье, 18 апреля, Министерство иностранных дел Российское Федерации Москва осудила депортацию 18 российских дипломатов. А все разговоры о причастности россиян к теракту назвала "голословными и надуманными предлогами". При этом в МИД припомнили, что раньше чехи считали виновными компании, владеющие этими складами.

Как всегда, в любой непонятно ситуации Россия ищет влияние Вашингтона. Так вышло и на этот раз. Якобы чехи пытаются угодить США и потому проводят антироссийские акции. Даже прозвучал очень "дипломатичный" термин "заокеанские хозяева".

В итоге МИД РФ выдвинул Праге свой протест и заявил, что Москва примет ответные меры. После этого Чехия "осознает всю полноту ответственности".

Напомним, власти Чехии собрались опубликовать документальный фильм, доказывающий причастность россиян к терактам в октябре 2014 года.

Также стоит добавить, что Украина также выслала российского дипломата, в ответ на провокацию ФСБ против украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.