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Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России

Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф

Киев отреагировал на действия сотрудников российских спецслужб, задержавших украинского консула Александра Сосонюка в пятницу, 16 апреля, в Санкт-Петербурге (Россия). За это территорию Украины должен будет покинуть высокопоставленный российских дипломат.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным ведомства, Россия грубо нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях 1963 года. Поэтому, с учетом нынешней провокации Кремля, из Украины будет выслан старший дипломат посольства России в Киеве. У него есть 72 часа для того, чтобы покинуть территорию Украины, начиная с 19 апреля.

Отметим, Александру Сосонюку дали 72 часа, чтобы уехать из России, то есть до 21 апреля. Его задержала ФСБ по подозрению  в получении закрытой информацией из баз данных российских силовиков. Спустя два часа дипломат был отпущен.

Напомним, Украина обещала, что не оставит без ответа подобные действия Кремля по отношению к украинскому дипломату.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Россия, Консул, Российский дипломат, Высылка, Александр Сосонюк.
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