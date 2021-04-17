Все закончилось за несколько часов: Украина внесла ясность в скандал с консулом в Питере

Украина не оставит без ответа задержание украинского консула Александра Сосонюка в российском Санкт-Петербурге. При этом известно, что консула уже отпустили.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма", - сказал он.

По его словам, ответная реакция Украины согласована в соответствии с существующей практикой.

При этом спикер МИД Олег Николенко заявил, что украинский консул уже находится на территории дипломатической миссии. Его задерживали на несколько часов.

Напомним, о задержании Сосонюка стало известно в субботу, 17 апреля. Якобы Служба безопасности РФ задержала из-за того, что он владел закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В ФСБ добавляют, что подобное якобы "имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

Как сообщал "Телеграф", ранее на Херсонщине украинские пограничники задержали двух пограничников ФСБ РФ.